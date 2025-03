Fraudes bancárias: como agir e buscar seus direitos?

O aumento das fraudes bancárias no Brasil é alarmante, afetando diretamente clientes e colocando as instituições financeiras sob maior escrutínio. Golpistas utilizam métodos avançados para acessar dados pessoais, realizar empréstimos fraudulentos e movimentar contas bancárias sem autorização do correntista.

Golpes bancários crescem no país devido ao avanço tecnológico, que, apesar dos benefícios, também facilitou práticas criminosas, como por exemplo aquela envolvendo operações do Pix, internet, mobile banking, cartões de débito e crédito, com um salto de 17% em 2024, passando de R$ 8,6 bilhões em 2023 para R$ 10,1 bilhões, através de transações fraudulentas nesses canais eletrônicos.

Trata-se de um grave problema que abala a confiança do cidadão e das instituições, pois ao ser vítima de um golpe bancário, é comum o consumidor/vítima sentir-se desorientado e incerto sobre quais ações adotar, surgindo a angústia e as mesmas indagações: e agora, como serei ressarcido por todos os danos sofridos? Mas, e antes disso? Havia meios de prevenção?

Certamente.

Medidas preventivas são fundamentais para evitar futuros transtornos, nunca divulgar senhas, números de cartões ou informações sensíveis via e-mail ou telefone.

Instituições bancárias raramente solicitam tais dados. Evitar clicar em links enviados por mensagens ou e-mails, mesmo que aparentem ser provenientes do banco, é uma prática prudente. A verificação direta por meio de aplicativos ou dos sites oficiais, preferencialmente através do internet banking, é altamente recomendada.