Fundo global fortalece consórcio da Rota da Celulose e traz robustez ao projeto

A presença da Galapagos Capital, fundo global de investimentos com atuação em diversos países, reforça a solidez do consórcio K&G. Este consórcio venceu a concessão da Rota da Celulose. Estruturado pelo Governo de Mato Grosso do Sul e leiloado na B3 em São Paulo, o projeto engloba mais de 870 km de rodovias estaduais e federais. O total de investimentos é de R$ 10,1 bilhões.

A estruturação financeira da concessão foi projetada para ir além das cláusulas contratuais tradicionais. A participação da Galapagos ao lado da K-Infra – especializada em infraestrutura – assegura que as exigências contratuais sejam integralmente cumpridas. A proposta apresentada pelo consórcio ofereceu um desconto de 9% na tarifa de pedágio e um aporte superior a R$ 217 milhões.

Apesar de o leilão ter sido contestado pela segunda colocada, que alegou problemas de gestão da K-Infra em outro contrato (BR-393, no Rio de Janeiro), o cenário atual da Rota da Celulose é distinto. A parceria com a Galapagos Capital no consórcio K&G é considerada um fator determinante. Isso garante a execução segura do contrato, que tem validade de 30 anos. O consórcio será responsável pela operação, manutenção, conservação e ampliação das rodovias concedidas.

O governador Eduardo Riedel reafirmou a confiança no sucesso do projeto durante encontro com lideranças políticas de Três Lagoas. Segundo ele, a robustez da proposta é garantida pela participação de grupos financeiros com capacidade técnica e capital comprovado. O projeto foi elaborado pelo Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE) com exigências rígidas e total transparência, asseguradas pela condução do certame na bolsa de valores.

Consórcio K&G e Investimentos Bilionários

Durante a reunião, foi enfatizado que o modelo atual de concessões exige investimentos bilionários, inviáveis para empreiteiras isoladas. Por isso, a formação de consórcios com fundos de grande porte se tornou um novo padrão para garantir o cumprimento das metas contratuais. A Galapagos Capital, que atua em múltiplos setores, tem mais de 50 mil clientes e R$ 28 bilhões sob gestão.

As intervenções previstas incluem 115 km de duplicações, 457 km de acostamentos e 245 km de terceiras faixas. Além disso, haverá 38 km de contornos urbanos e 62 dispositivos em nível. Ainda estão previstas passagens de fauna, túneis, viadutos e marginais, com 100% da malha recebendo acostamento.

Com a consolidação do consórcio K&G e o respaldo financeiro do fundo global, a expectativa é de que a Rota da Celulose não apenas fortaleça a infraestrutura rodoviária do Estado. Além disso, espera-se que amplie a competitividade logística e econômica da região.