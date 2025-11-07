Funsat oferece vagas para jovens neste fim de semana

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (FUNSAT), realiza atendimento especial no Festival Cidade da Juventude, durante todo o fim de semana.

São 1.283 vagas disponíveis em 154 profissões, ofertadas por 188 empresas de Campo Grande. O atendimento da Funsat acontece nos altos da Avenida Afonso Pena, na Vila Morena, junto à programação do evento, que também reúne shows, oficinas e atividades culturais.

Confira os horários:

Sexta-feira (7): 18h às 20h40

Sábado (8): 16h às 20h40

Domingo (9): 16h às 20h40

O público receberá orientações sobre Seguro-Desemprego e Carteira de Trabalho Digital (CPTS), além das participações em triagens para inserção de jovens.

A maioria das vagas, 851, são para primeiro emprego, com treinamento remunerado e seleção em sistema de perfil aberto, sem exigência de experiência prévia.