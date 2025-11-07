Veículos de Comunicação
OPORTUNIDADES

Funsat oferece vagas para jovens neste fim de semana

O atendimento da Funsat acontece nos altos da Avenida Afonso Pena

Arthur Ayres

São 1.283 vagas disponíveis em 154 profissões - Foto: Divulgação/ Prefeitura de CG
São 1.283 vagas disponíveis em 154 profissões - Foto: Divulgação/ Prefeitura de CG

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (FUNSAT), realiza atendimento especial no Festival Cidade da Juventude, durante todo o fim de semana.

São 1.283 vagas disponíveis em 154 profissões, ofertadas por 188 empresas de Campo Grande. O atendimento da Funsat acontece nos altos da Avenida Afonso Pena, na Vila Morena, junto à programação do evento, que também reúne shows, oficinas e atividades culturais.

Confira os horários:

Sexta-feira (7): 18h às 20h40
Sábado (8): 16h às 20h40
Domingo (9): 16h às 20h40

O público receberá orientações sobre Seguro-Desemprego e Carteira de Trabalho Digital (CPTS), além das participações em triagens para inserção de jovens.

A maioria das vagas, 851, são para primeiro emprego, com treinamento remunerado e seleção em sistema de perfil aberto, sem exigência de experiência prévia.

Entre as funções disponíveis estão:

  • Atendente de lanchonete: 35 vagas;
  • Auxiliar de serviços de alimentação: 18;
  • Operador de caixa: 84;
  • Telemarketing ativo: 40;
  • Estoquista 10.

Há também oportunidades que exigem experiência, como açougueiro (15), mecânico de automóveis (2), encanador (5), pedreiro (15), confeiteiro (1) e analista de gestão de estoque (1).

50 vagas são específicas para Pessoa com Deficiência (PCD), distribuídas entre auxiliar de confecção (40), auxiliar de limpeza (3), empacotador à mão (5) e auxiliar administrativo (2).

Na segunda-feira (10), a Funsat retoma seu atendimento normal na sede da Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, das 7h às 17h, sem intervalos.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande

