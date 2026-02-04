Funsat oferece 1.168 vagas de emprego nesta quarta-feira em Campo Grande

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) está com a oferta de 1.168 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades são disponibilizadas por 123 empresas da Capital e abrangem 114 profissões diferentes, contemplando desde funções operacionais até cargos de gestão.

As vagas estão disponíveis exclusivamente para trabalhadores com cadastro atualizado no Sistema Nacional do Emprego (Sine). A fundação reforça que a atualização cadastral é essencial para o encaminhamento às entrevistas e processos seletivos.

Principais oportunidades do dia

Entre as funções com maior número de vagas estão operador de caixa, com 140 oportunidades, auxiliar de linha de produção, com 63, repositor de mercadorias, com 56, e atendente de lojas, que soma 16 vagas. Também há demanda significativa para estoquista (21), gerente de loja e supermercado (10), motorista de caminhão (10) e magarefe (5).

As oportunidades refletem a movimentação do comércio, da indústria e do setor de serviços, que concentram grande parte das contratações intermediadas pela Funsat.

Vagas sem exigência de experiência

Um dos destaques do painel desta quarta-feira é a quantidade de vagas destinadas a candidatos sem exigência de experiência anterior. Ao todo, são 833 oportunidades classificadas como de “perfil aberto” ou para “trabalho temporário”, o que amplia o acesso de jovens, pessoas em transição de carreira ou trabalhadores em busca do primeiro emprego.

Entre essas funções estão atendente de lanchonete (31), auxiliar de armazenamento (7), conferente de carga e descarga (3), padeiro (4), pedreiro (7), repositor de mercadorias (56) e vendedor interno (2).