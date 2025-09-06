Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67

CRIMINOSO IMITANDO CRIMINOSO!

PCDF investiga extorções feitas por falsa garota de programa do PCC com vítimas em MS

Adriano Hany

Celular exibindo mensagens de ameaça e viatura policial ao fundo.
Caso em Campo Grande repete o modus operandi de extorsões por “falso PCC” investigadas pela PCDF. Foto: Gerada por IA
Tudo começa com “garota de programa” dizendo ser do PCC: extorsão em Campo Grande reflete operação da PCDF

Em Campo Grande, um morador do Nova Lima perdeu R$ 3,6 mil após uma sequência de ameaças. A situação teria começado com contato de “garota de programa” e escalado para mensagens em que o interlocutor dizia ser do falso PCC. Depois de consultar valores em um site e desistir do encontro, foram recebidas ligações e textos de um número de Mato Grosso. Havia exigência de pagamento pelo “tempo ocupado” e intimidações de violência.

A pressão resultou em três transferências via Pix — R$ 450, R$ 1.000 e R$ 2.200 — sob ameaça de perseguição a familiares e divulgação de prints com endereços. Ao perceber o golpe, a vítima procurou a polícia. O caso foi registrado na DEPAC Centro e será investigado quanto à autoria e ao uso de dados pessoais para coagir o pagamento.

Operação Falso Anúncio e Semelhanças Criminosas

O roteiro guarda semelhança com a operação “Falso Anúncio” da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), deflagrada em 20 de agosto. A operação aponta uma engrenagem criminosa baseada em anúncios falsos, cobrança “punitiva” após desistência e ameaças atribuídas a suposta facção. Na ação, foram cumpridos mandados de prisão e de busca para recolher celulares, mídias e chaves Pix. Além disso, buscaram identificar laranjas e operadores financeiros.

Segundo a dinâmica descrita no DF, é utilizada a combinação de múltiplos chips, e-mails falsos e troca de números para dificultar o rastreamento. Enquanto isso, são replicados anúncios em diferentes sites para captar vítimas. O caso de Campo Grande repete os elementos centrais: contato inicial em site, desistência, escalada para falso PCC, exigências sucessivas e pagamento sob medo.

Investigação e Conexão com Outros Estados

Agora, cabem aos investigadores em Campo Grande conectar a ocorrência local ao padrão mapeado pela PCDF. Devem rastrear destinatários dos Pix e identificar eventuais elos com grupos que atuam em outros estados. A convergência entre os relatos aponta que a intimidação travestida de facção tem sido usada como atalho para extorsão.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos