General do Crime na Bahia surpreende polícia e se entrega em Campo Grande

O foragido Genilson Lino da Silva, o “Perna”, foi apresentado à polícia na tarde de sexta-feira (19), no Centro Comercial do Coophavila II, em Campo Grande. A entrega foi comunicada por comerciantes; em seguida, a PM foi acionada.

No local, foi informado que havia mandados por homicídio e por outros crimes, o que foi confirmado no BNMP (Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões).

A motivação do homicídio foi atribuída a desentendimento em academia e a ciúmes ligados às redes sociais.

Prisões e confirmações

Por volta das 14h30, a PM foi chamada por comerciantes da Avenida Marinha. Assim que a equipe chegou, foi relatado que “Perna” pretendia se entregar.

Em contato inicial, foi admitida a existência de mandado em aberto.

Logo depois, no BNMP, foi confirmada a condenação transitada em julgado: 70 anos, dois meses e 15 dias, em regime fechado, por tráfico, roubo, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. Além disso, foi localizada prisão preventiva pelo assassinato do personal trainer Rodrigo Gama.

Homicídio em Caruaru e motivação

O crime em Caruaru (PE), em 20 de fevereiro de 2023, foi descrito com disparo na nuca dentro de uma academia, resultando em morte no local. Nesse contexto, a liderança de “Perna” na facção Caveira foi apontada; o assassinato teria sido mandado por ele.

Segundo o delegado Bruno Vital, a motivação foi associada a uma bronca recebida por “Perna” por filmar alunas durante exercícios. Ademais, foi mencionado ciúme, já que a esposa do investigado seguia o personal nas redes sociais.

Histórico criminal e CPI

Também no histórico, “Perna” foi considerado um dos presos mais perigosos da Bahia, onde recebeu o título de General do Crime e cumpriu pena entre 2005 e 2018. Paralelamente, foi atribuída a ele a chefia de organização voltada a tráfico, roubos e homicídios.

Em 2009, sua atuação foi citada em CPI do Congresso, por comando de unidades penais na Bahia. Em operação na Penitenciária Lemos Brito (Salvador), foram registradas regalias, inclusive cópia da chave da cela.

Na ocasião, foram apreendidas duas pistolas carregadas e R$ 280 mil.

Transferências e destino recente

Posteriormente, foram registradas transferências: Catanduvas (PR); depois, Presídio Federal de Roraima; e, em 2018, Penitenciária de Segurança Máxima de Serrinha, a 180 km de Salvador.

Por fim, não há informação oficial sobre quando a chegada ao Mato Grosso do Sul ocorreu.