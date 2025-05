Governo divulga empresa vencedora de licitação para obras em Ribas do Rio Pardo

Obra de R$ 26,7 milhões garantirá pavimentação e drenagem no acesso ao polo industrial do município

O Governo de Mato Grosso do Sul anunciou nesta quarta-feira (28) a empresa vencedora da licitação. Essa licitação definirá os rumos da infraestrutura de acesso ao polo industrial de Ribas do Rio Pardo. A Funchal Construção e Serviços Ltda., com sede em Campo Grande, foi a escolhida para executar a segunda etapa das obras de pavimentação e drenagem no local.

O resultado foi publicado no Diário Oficial do Estado e revela que a empresa receberá R$ 26.795.085,97 para realizar o serviço. O valor é inferior ao inicialmente estimado pelo governo, que era de R$ 27.321.314,60. A Funchal apresentou a proposta de menor preço na concorrência pública, vencendo as demais empresas participantes do processo.

Infraestrutura e Desenvolvimento em Ribas do Rio Pardo

O projeto prevê a melhoria da infraestrutura viária do acesso à área industrial do município. Trata-se de uma ação estratégica diante da operação da empresa Suzano. A empresa instalou uma das maiores plantas de produção de celulose da América Latina em Ribas do Rio Pardo.

Segundo o termo de referência publicado pela Agesul (Agência Estadual de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul), a construtora terá até 360 dias para concluir a obra. Esse prazo é contado a partir da emissão da ordem de serviço. A primeira fase da pavimentação foi iniciada antes mesmo da entrada em operação da unidade da Suzano. Isso faz parte da preparação para o crescimento industrial e logístico da região.