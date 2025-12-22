Veículos de Comunicação
Governo investe R$ 37,7 milhões em obras e entrega caminhão refrigerado em Dourados

Com investimentos em mobilidade urbana e segurança alimentar, o Governo do Estado fortalece a infraestrutura e as cadeias produtivas de Dourados.

Gabriela Porto

O Governo de Mato Grosso do Sul entregou um conjunto de obras e equipamentos estratégicos para o município de Dourados, com o objetivo de reforçar a infraestrutura urbana e apoiar as cadeias produtivas regionais. Entre os principais destaques, estão a conclusão das obras na Avenida Coronel Ponciano, uma das vias mais movimentadas da cidade, e a entrega de um caminhão refrigerado para fortalecer a política de segurança alimentar.

Com um investimento total de R$ 37,7 milhões, a modernização da Avenida Coronel Ponciano incluiu pavimentação asfáltica, recapeamento, drenagem de águas pluviais, sinalização viária e a implantação de uma ciclovia. A obra, que promoveu a duplicação de quase três quilômetros da via, liga as regiões Norte e Sul da cidade, no trecho entre a Avenida Marcelino Pires e a BR-163. Além disso, foram revitalizados 1,5 quilômetro da via e instalados 22 pontos de ônibus, proporcionando mais segurança e conforto para pedestres, ciclistas e usuários do transporte coletivo.

Para o governador Eduardo Riedel, o fortalecimento da infraestrutura urbana e a melhoria da mobilidade são essenciais para o desenvolvimento de Dourados.

“Seguiremos atendendo as demandas da Grande Dourados, que são estratégicas para o desenvolvimento regional e a melhoria da qualidade de vida da nossa população”, afirmou.

Além da obra viária, o Governo do Estado entregou um caminhão refrigerado, adquirido por meio de convênio com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Avaliado em R$ 541 mil, o equipamento será utilizado no Programa de Aquisição de Alimentos, com a missão de apoiar a logística de distribuição de alimentos, fortalecer a produção local e contribuir para políticas de combate à insegurança alimentar.

Essas entregas refletem a estratégia estadual de investir em infraestrutura e nas cadeias produtivas regionais, promovendo desenvolvimento econômico, mobilidade e qualidade de vida para a população de Dourados.

O evento contou ainda com a presença do vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), parlamentares, secretários de Estado e outras autoridades municipais, que reforçaram o caráter institucional e estratégico das entregas.

Durante as comemorações do aniversário de Dourados, além da obra de pavimentação e do caminhão refrigerado, o governador Eduardo Riedel também participou da cerimônia de inauguração do Hospital Regional e vistoriou as obras do restaurante universitário da UEMS.

Para acessar a “Doura” basta adicionar o número 67 99895-0137 no WhatsApp. (Divulgação)

SERVIÇOS PÚBLICOS

Atendente virtual 'Doura' é lançada para atendimento de serviços públicos em Dourados

A atendente virtual “Doura”, uma ferramenta digital que marca o início do processo tecnológico dos serviços públicos municipais, foi lançada oficialmente pela Prefeitura nesta segunda-feira (22). De acordo com a secretária Municipal de Fazenda, Suelen Nunes Venâncio, nesta fase inicial a “Doura” estará disponível para o atendimento de pedidos de emissão de guias de IPTU, […]