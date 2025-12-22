Governo investe R$ 37,7 milhões em obras e entrega caminhão refrigerado em Dourados

O Governo de Mato Grosso do Sul entregou um conjunto de obras e equipamentos estratégicos para o município de Dourados, com o objetivo de reforçar a infraestrutura urbana e apoiar as cadeias produtivas regionais. Entre os principais destaques, estão a conclusão das obras na Avenida Coronel Ponciano, uma das vias mais movimentadas da cidade, e a entrega de um caminhão refrigerado para fortalecer a política de segurança alimentar.
Com um investimento total de R$ 37,7 milhões, a modernização da Avenida Coronel Ponciano incluiu pavimentação asfáltica, recapeamento, drenagem de águas pluviais, sinalização viária e a implantação de uma ciclovia. A obra, que promoveu a duplicação de quase três quilômetros da via, liga as regiões Norte e Sul da cidade, no trecho entre a Avenida Marcelino Pires e a BR-163. Além disso, foram revitalizados 1,5 quilômetro da via e instalados 22 pontos de ônibus, proporcionando mais segurança e conforto para pedestres, ciclistas e usuários do transporte coletivo.
Para o governador Eduardo Riedel, o fortalecimento da infraestrutura urbana e a melhoria da mobilidade são essenciais para o desenvolvimento de Dourados.
“Seguiremos atendendo as demandas da Grande Dourados, que são estratégicas para o desenvolvimento regional e a melhoria da qualidade de vida da nossa população”, afirmou.
Além da obra viária, o Governo do Estado entregou um caminhão refrigerado, adquirido por meio de convênio com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Avaliado em R$ 541 mil, o equipamento será utilizado no Programa de Aquisição de Alimentos, com a missão de apoiar a logística de distribuição de alimentos, fortalecer a produção local e contribuir para políticas de combate à insegurança alimentar.
Essas entregas refletem a estratégia estadual de investir em infraestrutura e nas cadeias produtivas regionais, promovendo desenvolvimento econômico, mobilidade e qualidade de vida para a população de Dourados.
O evento contou ainda com a presença do vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), parlamentares, secretários de Estado e outras autoridades municipais, que reforçaram o caráter institucional e estratégico das entregas.
Durante as comemorações do aniversário de Dourados, além da obra de pavimentação e do caminhão refrigerado, o governador Eduardo Riedel também participou da cerimônia de inauguração do Hospital Regional e vistoriou as obras do restaurante universitário da UEMS.