MÃOS A OBRA

Governo libera avanço de fábrica de celulose da Bracell em Bataguassu

Licença prévia do CECA libera fábrica de celulose da Bracell em Bataguassu e define condicionantes ambientais.

Adriano Hany

Vista aérea de área rural em Bataguassu, com demarcação de terreno industrial previsto para instalação de fábrica de celulose
Área em Bataguassu onde a Bracell pretende instalar fábrica de celulose, após Licença Prévia aprovada pelo Conselho Ambiental de MS.

O Conselho Estadual de Controle Ambiental (CECA) aprovou, por unanimidade, a Licença Prévia (LP) para a instalação de uma fábrica de celulose da Bracell em Bataguassu, na região leste de Mato Grosso do Sul. A decisão, registrada na Deliberação CECA nº 145, de 5 de dezembro de 2025, marca o início formal do licenciamento ambiental do complexo industrial. O complexo será voltado à produção de celulose, pasta mecânica, papel e papelão.

O parecer técnico analisou o projeto apresentado pela MSFC Florestal Ltda, empresa do grupo Bracell. Ele concluiu pela viabilidade ambiental da implantação na área indicada pelo empreendimento. Nesse contexto, a Licença Prévia não autoriza ainda o início das obras. No entanto, ela confirma que a localização e as características gerais da planta atendem às exigências ambientais estabelecidas para essa etapa.

Além disso, o ato define condicionantes que precisarão ser cumpridas nas fases seguintes do licenciamento, como a Licença de Instalação e a Licença de Operação. Entre essas etapas, costumam ser detalhados planos de controle de impactos, gestão de resíduos, uso de recursos hídricos e medidas de monitoramento da fauna e da flora. Estas medidas deverão ser acompanhadas pelos órgãos competentes.

A deliberação foi assinada por Jaime Elias Verruck, secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e presidente do CECA. Assim, o documento passou a valer na data da publicação. Ele integra o processo administrativo nº 0000385/2025, que concentra os estudos e pareceres sobre o empreendimento.

Impacto da Licença Prévia em Bataguassu

Com a aprovação da Licença Prévia, Bataguassu entra no mapa dos grandes projetos industriais ligados à base florestal em Mato Grosso do Sul. A possível instalação da fábrica amplia a presença da cadeia de celulose e papel no estado e se soma a outros investimentos já anunciados em diferentes regiões. Entretanto, a consolidação do projeto ainda dependerá do atendimento às condicionantes ambientais. Outra dependência é a obtenção das licenças subsequentes.

Para a população local e para o poder público, o avanço do licenciamento abre uma nova fase de discussões sobre infraestrutura, logística, geração de empregos e eventuais impactos sociais. Ao mesmo tempo, o processo reforça o papel do Conselho Estadual de Controle Ambiental como instância responsável por equilibrar interesses econômicos e proteção ambiental. Esta responsabilidade é gerida por meio de decisões baseadas em estudos técnicos e em exigências de mitigação.

Próximos Passos e Expectativas

Por fim, a aprovação da Licença Prévia não encerra o debate sobre o empreendimento. O cronograma de análise seguirá nas próximas etapas. Novos relatórios ambientais e projetos executivos deverão detalhar como a futura fábrica pretende operar em Bataguassu. Eles também deverão mostrar quais medidas adotará para reduzir riscos e impactos na região.

