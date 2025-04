Governo vai ressarcir aposentados e pensionistas: Como saber se houve descontos indevidos.

O Governo federal anunciou nesta quinta-feira (24) que está elaborando um plano para ressarcir aposentados e pensionistas que tiveram descontos irregulares na folha de pagamento por associações e sindicatos nos últimos anos.

A decisão veio após a operação da (PF) e da Controladoria-Geral da União -CGU que revelou um esquema milionário de fraudes no INSS. De acordo com as investigações, entidades cobravam mensalidades irregulares, descontadas dos benefícios de aposentados e pensionistas, sem a autorização deles.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou o desligamento do presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Alessandro Stefanutto , demitido do cargo na quarta-feira (23/4) após se tornar alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) e da Controladoria-Geral da União (CGU).

Os desvios foram praticados entre 2019 e 2024 e as estimativas indicam que a fraude chegou a R$ 6,3 bilhões. Nesta quinta-feira (24), a diretora de Orçamentos e Finanças e Logística do INSS, Débora Floriano, confirmou que o instituto vai elaborar um plano para devolução dos valores. Ela explicou, no entanto, que o formato da devolução ainda dependerá da descoberta do tamanho da fraude.

O ministro da CGU, Vinícius Carvalho, afirmou que o governo vai suspender todos os descontos mensais feitos por associações e sindicatos na folha de pagamento de aposentados e pensionistas do INSS.

Segundo a CGU e o INSS, os descontos serão interrompidos já nos contracheques de maio. Por isso, os aposentados e pensionistas não precisam correr às agências para evitar novo prejuízo. Eventuais parcelas que já tenham sido lançadas não serão enviadas às entidades — e sim, ressarcidas no mês seguinte.