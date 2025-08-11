Grupo Platinão aposta em expansão e reforça atenção a caminhoneiros e mulheres nas rodovias

Com mais de 40 anos de história e três décadas de presença em Campo Grande, o Grupo Platinão projeta novos passos para ampliar sua atuação no atendimento a caminhoneiros e viajantes.

A empresa, que iniciou suas atividades no Paraná e se estabeleceu na capital sul-mato-grossense em 1994, investe em infraestrutura e serviços voltados para oferecer segurança e conforto nas estradas.

O diretor de Marketing e Varejo, João Neves, contou no programa Manhã da Massa, da Massa FM Campo Grande, que a rede começou com o avô fabricando carroças e vendendo combustível na frente da carpintaria.

João Neves nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: João Mário Balbueno/Portal RCN67

Em 1994, o projeto da Esso para grandes postos inspirou a mudança para Campo Grande, onde a família construiu o Platinão na saída para Dourados. A expansão ganhou força em 2018, com a entrada da nova geração na gestão.

Foco no público caminhoneiro

O principal público atendido é formado por motoristas de caminhão. Segundo Neves, a meta é oferecer dignidade a uma categoria que, muitas vezes, encontra precariedade nas estradas.

Banheiros limpos, pátios seguros e áreas organizadas são prioridade. “O banheiro do posto é, na prática, o banheiro da casa do caminhoneiro. Oferecer um espaço limpo e seguro não é luxo, é respeito”, afirmou.

A qualidade do combustível também é um diferencial. Neves explica que o grupo mantém um rigoroso controle para evitar contaminações que possam reduzir o desempenho ou danificar motores.

O atendimento se estende às transportadoras, com foco na segurança e na eficiência dos veículos.

Crescimento da presença feminina

Outro ponto destacado foi o aumento do número de mulheres ao volante de caminhões. Para o diretor, além de ampliar a diversidade, o público feminino reforça a importância de manter um ambiente seguro e livre de prostituição e drogas.

“A mulher busca organização e segurança. Isso está alinhado aos valores do grupo”, disse.

Preparação para o Corredor Bioceânico

O Grupo Platinão também se prepara para atender à futura demanda do Corredor Bioceânico, que ligará o Brasil ao Pacífico via Mato Grosso do Sul. Atualmente, a rede conta com três unidades em Campo Grande, duas em Cuiabá e está reformando um posto recém-adquirido na saída para Três Lagoas. No total, são cinco unidades de rodovia, com foco exclusivo nesse tipo de operação.