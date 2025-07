Grupo RCN sorteia 3 casas em MS e mais 459 prêmios instantâneos — participe já!

Uma campanha inédita vai movimentar o comércio e o público de Mato Grosso do Sul até abril de 2026. Trata-se da promoção A Casa dos Sonhos, realizada pelo Grupo RCN de Comunicação, que vai premiar moradores de Três Lagoas, Dourados e Campo Grande com três casas e mais de 450 prêmios instantâneos em dinheiro.

Com autorização oficial da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/ME), a promoção ocorre simultaneamente em duas modalidades: vale-brinde, com prêmios distribuídos via roleta virtual, e concurso, com sorteios presenciais de imóveis ao final da campanha.

Prêmios e abrangência

Ao todo, a campanha vai distribuir três casas, uma em cada cidade participante. Os imóveis estão avaliados em R$ 150 mil e serão entregues mobiliados, com energia solar, internet e 1 ano de supermercado grátis. Os sorteios serão realizados presencialmente entre os finalistas classificados durante a campanha.

Além das casas, a promoção também oferece 459 prêmios instantâneos, com valores de R$ 50, R$ 100 e R$ 250, creditados via plataforma digital. A distribuição ocorre por meio de uma roleta virtual que o participante acessa após realizar o cadastro e cumprir os critérios de participação.

Como participar

A participação é aberta a pessoas físicas maiores de 18 anos, com residência no estado de Mato Grosso do Sul. Para concorrer, é necessário realizar compras a partir de R$ 10,00 em lojas parceiras da promoção ou adquirir pacotes de imagens digitais decorativas pela plataforma oficial da campanha.

Cada compra válida dá direito a um giro da roleta, com limite de até cinco participações por dia. O sistema é controlado por CPF e as participações podem ocorrer até o dia 17 de fevereiro de 2026, data de encerramento da fase de classificação.

Etapas e cronograma

A campanha foi oficialmente iniciada no dia 8 de julho de 2025 e será dividida em duas fases principais:

Período de participação : de 8 de julho de 2025 a 17 de fevereiro de 2026

: de 8 de julho de 2025 a 17 de fevereiro de 2026 Dinâmicas presenciais com sorteios das casas : Três Lagoas – 29 de março de 2026 Dourados – 12 de abril de 2026 Campo Grande – 26 de abril de 2026



:

Sorteios presenciais

A dinâmica final para o sorteio das casas será realizada com os participantes classificados por meio da roleta virtual. Em cada cidade, os finalistas participarão de um evento presencial com etapas eliminatórias:

Chave Prata: os participantes tentam abrir um portão cenográfico. Apenas dez conseguirão. Chave Ouro: entre os dez classificados, apenas uma chave abrirá a porta final, revelando o ganhador da casa.

As etapas presenciais terão acompanhamento de comissão organizadora, auditoria e cobertura especial do Grupo RCN.

O site oficial da promoção já está no ar, com todas as informações atualizadas, regulamentos completos e a lista de empresas participantes. Os consumidores podem acessar a plataforma para se cadastrar, conferir as regras, consultar os prêmios e participar diretamente das ações promocionais.

Mais do que uma campanha promocional, A Casa dos Sonhos se consolida como uma ação de impacto regional, ao oferecer a possibilidade real de transformar a vida dos participantes. A promoção é gratuita, bastando cumprir os critérios definidos no regulamento.

A expectativa é de que milhares de pessoas participem ao longo dos meses, movimentando o comércio local e reforçando o compromisso do Grupo RCN com a comunidade sul-mato-grossense.

Distribuição Gratuita de Prêmios. “A Casa dos Sonhos”. Períodos de participação: 08/07/2025 a 17/02/2026 e 09/07/2025 a 26/04/2026. Consulte os regulamentos no site oficial. Imagens meramente ilustrativas. CERTIFICADOS DE AUTORIZAÇÃO SPA/ME N.º 05.042611/2025 e 03.042734/2025.

Promoção exclusiva para maiores de 18 anos no MS. Sorteio de 3 casas nas cidades de Três Lagoas, Dourados e Campo Grande/MS, além de prêmios instantâneos em créditos Hub4Pay ou cartão pré-pago (sem função saque).