Guarda Municipal de Dourados supera atendimentos no mês de janeiro com reforço na segurança pública

A Guarda Municipal de Dourados atingiu a marca de 920 atendimentos até o dia 30 de janeiro de 2026, com o papel estratégico da corporação na proteção da população e do patrimônio público em todo o município. Com equipes formadas por homens e mulheres treinados, a instituição tem respondido com agilidade às ocorrências registradas ao longo do mês.

De 1º de janeiro até a manhã da última sexta-feira, a corporação realizou 105 abordagens e averiguações de pessoas em atitudes suspeitas, além de 51 ações de apoio, escoltas, auxílios e atendimentos comunitários.

No mesmo período, 32 ocorrências foram encaminhadas ao Distrito Policial, envolvendo casos de furto, roubo e vias de fato. Os agentes também participaram do cumprimento de 16 mandados de busca e a apreensão e atuaram em oito situações relacionadas a dano, desacato, ameaça ou desobediência.

O balanço operacional ainda registra 247 ações de fiscalização ambiental, patrimonial e operacional, 27 atividades voltadas à orientação e educação no trânsito e 289 patrulhamentos preventivos em diferentes regiões da cidade. Somente em janeiro, a Guarda Municipal atendeu 23 ocorrências de perturbação do sossego, prestou oito apoios ao sistema prisional e atuou em três casos envolvendo suicídio e homicídio.