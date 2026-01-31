Veículos de Comunicação
SEGURANÇA PÚBLICA

Guarda Municipal de Dourados supera atendimentos no mês de janeiro com reforço na segurança pública

Balanço aponta ações preventivas, prisões e apoio comunitário

Gabriela Porto

Guarda Municipal de Dourados. - Foto: Divulgação.
Guarda Municipal de Dourados. - Foto: Divulgação.

A Guarda Municipal de Dourados atingiu a marca de 920 atendimentos até o dia 30 de janeiro de 2026, com o papel estratégico da corporação na proteção da população e do patrimônio público em todo o município. Com equipes formadas por homens e mulheres treinados, a instituição tem respondido com agilidade às ocorrências registradas ao longo do mês.

De 1º de janeiro até a manhã da última sexta-feira, a corporação realizou 105 abordagens e averiguações de pessoas em atitudes suspeitas, além de 51 ações de apoio, escoltas, auxílios e atendimentos comunitários.

No mesmo período, 32 ocorrências foram encaminhadas ao Distrito Policial, envolvendo casos de furto, roubo e vias de fato. Os agentes também participaram do cumprimento de 16 mandados de busca e a apreensão e atuaram em oito situações relacionadas a dano, desacato, ameaça ou desobediência.

O balanço operacional ainda registra 247 ações de fiscalização ambiental, patrimonial e operacional, 27 atividades voltadas à orientação e educação no trânsito e 289 patrulhamentos preventivos em diferentes regiões da cidade. Somente em janeiro, a Guarda Municipal atendeu 23 ocorrências de perturbação do sossego, prestou oito apoios ao sistema prisional e atuou em três casos envolvendo suicídio e homicídio.

“A confiança da população é resultado de um trabalho constante e de respostas rápidas. Quando a comunidade aciona a Guarda Municipal, sabe que será atendida”, destaca Jamil Matos.

Patrulha Maria da Penha

Patrulha Maria da Penha

Outro ponto de destaque no mês foi a atuação da Patrulha Maria da Penha, que contabilizou 109 atendimentos relacionados a medidas protetivas e enfrentamento à violência doméstica. Criada pela Lei Municipal nº 5.335, de 4 de abril de 2025, a patrulha funciona a partir das denúncias recebidas pela Central de Comunicações da GMD, pelos telefones 153 e 199.

A equipe é formada por 13 servidores da Guarda Municipal de Dourados, com apoio de todo o efetivo, e atua de forma integrada com o Promuse da Polícia Militar, Ministério Público Estadual, Polícia Civil, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e outros órgãos. Cada viatura opera com três agentes, sendo obrigatória a presença de uma mulher, em regime de plantão 24 horas.

A sede da Patrulha Maria da Penha funciona na Praça Antônio João e conta com atendimento especializado para triagem das vítimas, organização documental, acompanhamento das medidas protetivas e ações educativas. Para o diretor-geral da GMD, a violência no ambiente familiar exige respostas firmes e contínuas.

“Nosso foco são as vítimas e suas famílias, que podem contar com atendimento permanente. Avançaremos ainda mais com conscientização e a união de toda a sociedade”, enfatiza Jamil da Costa Matos.

