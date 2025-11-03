Hemosul convoca doadores de plaquetas e sangue A+ e O+

A Rede Hemosul convida a população a contribuir com a doação de plaquetas, com atenção especial aos tipos sanguíneos A e O positivos. A Rede responsável pelo abastecimento de sangue e componentes sanguíneos em Mato Grosso do Sul, ressalta que todas as tipagens são bem-vindas.
O Hemosul mantém uma rotina de coletas, mas a disponibilidade de sangue e plaquetas depende da população. Para doar, é necessário estar em boas condições de saúde, apresentar documento oficial com foto e atender aos critérios básicos para a doação de sangue.
A Coordenadora do Hemosul, Marina Sawada Torres, explica que as plaquetas têm validade de cerca de cinco dias, o que exige reposição constante. “O ideal para mantermos os estoques entre os níveis seguros é de 130 a 150 doações diárias. Por isso, a participação da população é fundamental”, destaca.
As plaquetas são essenciais em diversos tratamentos, desde pacientes hematológicos, oncológicos, transplantes de orgãos até cirurgias de grande porte e emergências médicas. “Cada doação contribui diretamente para salvar até 4 vidas, garantindo que os hospitais tenham esse componente disponível quando necessário, pois não há substituto para o sangue, dependemos das doações para manter os estoques e atender aos pacientes”, explica Marina.
Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos( menores de 18 precisam de autorização dos responsáveis e a primeira doação deve ocorrer até os 60 anos; acima dessa idade, apenas doadores regulares podem doar), pesar 51 kg ou mais e estar em boas condições de saúde.
Quem for doar sangue pela primeira vez, algumas orientações tornam o processo mais seguro e tranquilo: Durma bem na noite anterior e faça uma refeição leve antes da doação, evitando alimentos gordurosos nas 4h que antecedem, mantenha-se bem hidratado antes e depois da doação e Leve um documento oficial com foto.
A doação pode ser feita diretamente na unidade do Hemosul ou, no período da manhã, nos postos de coleta da Capital, na Santa Casa e no Hospital Regional. O Hemosul Coordenador fica na Av. Fernando Corrêa da Costa, 1304. O funcionamento é das 7h às 17h de segunda a sexta, e das 7h às 12h no sábado. Os telefones para contato são: 3312-1517 e pelo Whatsapp 98163-1547.
*Com informações do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul