Hemosul convoca doadores de plaquetas e sangue A+ e O+

A Rede Hemosul convida a população a contribuir com a doação de plaquetas, com atenção especial aos tipos sanguíneos A e O positivos. A Rede responsável pelo abastecimento de sangue e componentes sanguíneos em Mato Grosso do Sul, ressalta que todas as tipagens são bem-vindas.

O Hemosul mantém uma rotina de coletas, mas a disponibilidade de sangue e plaquetas depende da população. Para doar, é necessário estar em boas condições de saúde, apresentar documento oficial com foto e atender aos critérios básicos para a doação de sangue.

A Coordenadora do Hemosul, Marina Sawada Torres, explica que as plaquetas têm validade de cerca de cinco dias, o que exige reposição constante. “O ideal para mantermos os estoques entre os níveis seguros é de 130 a 150 doações diárias. Por isso, a participação da população é fundamental”, destaca.

As plaquetas são essenciais em diversos tratamentos, desde pacientes hematológicos, oncológicos, transplantes de orgãos até cirurgias de grande porte e emergências médicas. “Cada doação contribui diretamente para salvar até 4 vidas, garantindo que os hospitais tenham esse componente disponível quando necessário, pois não há substituto para o sangue, dependemos das doações para manter os estoques e atender aos pacientes”, explica Marina.