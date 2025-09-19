Veículos de Comunicação
Hoje tem Emmanuel Marinho e a peça "Seco" na programação do FIT

Kátia Kuratone

Emmanuel Marinho se apresentará no Festival. Ele que é foi o idealizador do FIT de Dourados. (Divulgação)
Emmanuel Marinho se apresentará no Festival. Ele que é foi o idealizador do FIT de Dourados. (Divulgação)

Hoje, o Festival Internacional de Teatro de Dourados (FIT) terá duas apresentações gratuitas no Núcleo de Artes Cênicas da UFGD – Unidade 2. Às 19h30, o público confere toda arte e poesia do poeta douradense Emmanuel Marinho – com classificação livre –  e, na sequência, às 20h30, é a vez do espetáculo “Seco”, do grupo Fulano Di Tal, com classificação de 14 anos.

O poeta, ator e educador Emmanuel Marinho, uma das grandes referências culturais de Mato Grosso do Sul, foi um dos idealizadores do Festival, no ano de 2009, quando fazia parte da Coordenação de Cultura da UFGD.

Serviço:
Festival Internacional de Dourados – FIT Dourados

Data: Sexta-feira (19 de setembro)
Local: Núcleo de Artes Cênicas (UFGD – Unidade 2)
Endereço: Rodovia Dourados/Itahum, Km 12, Cidade Universitária, Dourados/MS

Programação:

19h30 – Poeta Emmanuel Marinho | Classificação livre

20h30 – Seco (Grupo Fulano Di Tal) | Classificação 14 anos
Entrada gratuita

