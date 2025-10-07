Homem confessa crime e diz que sentiu 'vontade de matar' idoso na Capital

Um homem de 23 anos confessou ter matado um idoso de 75 anos e enterrado o corpo no quintal de casa, no bairro Caiobá, em Campo Grande. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (6) e foi descoberto depois que familiares do suspeito desconfiarem da movimentação na residência.

Segundo informações do Batalhão de Choque da Polícia Militar, o jovem foi encontrado em frente à casa e se apresentou espontaneamente como autor do homicídio. Ele relatou que atraiu a vítima, que trabalhava com reciclagem e utilizava uma bicicleta elétrica, oferecendo latas de alumínio nos fundos do imóvel.

Dentro da residência, o suspeito afirmou ter sentido “vontade de matar” o idoso. Antes de cometer o crime, ele chegou a mover a câmera de segurança para evitar o registro das imagens.

De acordo com a polícia, o autor agrediu a vítima com chutes, aplicou um golpe de “mata-leão” e, em seguida, desferiu ao menos três golpes de faca no tórax. Com a vítima já caída, ele ainda utilizou uma barra de ferro para golpear o corpo cerca de dez vezes.

Após constatar a morte, o suspeito enterrou o corpo no quintal e cobriu o local com panos. O crime foi descoberto quando o irmão do autor notou um monte de terra recentemente remexido e estranhou a oferta de uma bicicleta elétrica feita pelo acusado.

Descoberta do Crime e Prisão do Suspeito

A mãe do suspeito também percebeu manchas de sangue no quintal e, ao questionar o filho, ouviu dele que “era melhor não olhar”. Ao remover a terra, encontrou o corpo e acionou a polícia.

Durante a perícia, os policiais localizaram um saco plástico com vestígios de sangue, uma sacola preta e um celular que pertencia à vítima. Um homem que ligou para o aparelho confirmou que o celular era de seu pai, que estava desaparecido desde o mesmo dia.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Segundo familiares, o jovem é usuário de drogas e faz uso de medicação controlada.

Investigação em Andamento

A Polícia Civil e a Perícia Técnica investigam as circunstâncias e a motivação do crime.