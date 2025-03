Homem da soco em vidro de carro e tem pulso cortado

Um homem de 29 anos sofreu um corte profundo na mão direita após socar o vidro do carro onde sua esposa, de 36 anos, o esperava na tarde desta quarta-feira (5), em frente a um clube de eventos na rua Talfic Fahan, bairro Vila Piloto, região leste de Três Lagoas (MS).

O caso teria começado quando o homem, que bebia com amigos no clube, ligou para a esposa pedindo que fosse buscá-lo. Ao chegar ao local, a mulher, do lado de fora, ligou para o marido para avisar que já havia chegado.

Segundo relatos da vítima, o homem saiu do clube e disse à esposa que retornaria rapidamente para buscar uma caixa térmica, para que pudessem ir embora. No entanto, a mulher pediu que ele não demorasse, pois precisava buscar o filho do casal, que estava com uma amiga.