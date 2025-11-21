Homem é baleado em caminhonete por dois homens de moto e morre em Dourados

Um homem identificado como Leandro Roberto de Oliveira, de 42 anos, foi baleado e morreu na tarde desta sexta-feira (21/11) em Dourados. A vítima chegou a ser encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), não resistiu aos ferimentos e morreu na entrada no local.

O rapaz estava no interior de uma caminhonete VW Amarok e trafegava pela Rua Tito Melo, nas proximidades do DOF (Departamento de Operações de Fronteira). Próximo da MS-156, dois homens em uma moto pararam ao lado do veículo de Leandro e começaram a disparar contra ele.

Vários tiros atingiram a vítima. Um amigo que estava junto pegou a direção e tentou socorrê-lo até a Unidade, mas a vítima acabou morrendo.

Não há informações sobre os motivos ou autoria do crime. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado.