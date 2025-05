Homem é condenado a 53 anos por estuprar as filhas em Jaraguari

Maio Amarelo

Motoristas do transporte escolar da Reme participam de palestra sobre segurança viária

Os motoristas de transporte escolar de Dourados participaram nesta quarta-feira (7) da palestra sobre segurança de trânsito. A ação aconteceu no auditório “Dr. José Cerveira” do Centro Administrativo Municipal e faz parte da programação do Maio Amarelo, movimento internacional de conscientização para redução de sinistros de trânsito. Com o tema “Desacelere, seu bem maior é […]