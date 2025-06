Homem é detido em flagrante por estupro na região central de Campo Grande

Um homem, de 34 anos, foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (6), suspeito de ter cometido um estupro nas primeiras horas do mesmo dia, na área central de Campo Grande. A detenção ocorreu após a rápida atuação das autoridades, que iniciaram as apurações logo após o registro do caso.

A identificação do suspeito foi possível por meio da análise de imagens de videomonitoramento, exames periciais e do reconhecimento feito pela vítima. A investigação também incluiu perícia no veículo utilizado pela mulher e a realização de exames de corpo de delito.