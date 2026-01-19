Veículos de Comunicação
TENTATIVA DE HOMICÍDO

Homem é esfaqueado em salão de festas e sofre cinco perfurações nas costas em Paranaíba

Vítima foi encontrada ensanguentada e em estado gravíssimo; testemunhas que estavam no local afirmaram não terem presenciado o momento do crime

Leonardo Guimarães

Testemunhas que estavam no local relataram à polícia que não presenciaram o momento da agressão - Foto/Arquivo


Um homem foi vítima de agressão por arma branca na madrugada de domingo (18), em um salão de festas localizado no bairro Jardim América, em Paranaíba (MS). O caso ocorreu entre 4h46 e 4h48 e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o registro policial, a guarnição foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender a uma ocorrência de lesão corporal. Ao chegar ao endereço informado, os policiais constataram que a vítima já havia sido socorrida e encaminhada à Santa Casa do município por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Testemunhas que estavam no local relataram à polícia que não presenciaram o momento da agressão. Segundo os relatos, a vítima foi encontrada já ferida e sangrando, o que levou ao acionamento imediato do resgate.

Na unidade hospitalar, a equipe médica constatou que o homem apresentava cinco perfurações na região dorsal, sendo que uma delas possivelmente teria atingido o pulmão. Em razão da gravidade dos ferimentos, a vítima permaneceu na chamada “área vermelha”, destinada a atendimentos de emergência, o que impossibilitou a colheita de seu depoimento no momento do registro da ocorrência.

O boletim de ocorrência foi lavrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação do caso. Até o momento, não há informações sobre a autoria ou motivação do ataque.

