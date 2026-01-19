Homem é esfaqueado em salão de festas e sofre cinco perfurações nas costas em Paranaíba

Um homem foi vítima de agressão por arma branca na madrugada de domingo (18), em um salão de festas localizado no bairro Jardim América, em Paranaíba (MS). O caso ocorreu entre 4h46 e 4h48 e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o registro policial, a guarnição foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender a uma ocorrência de lesão corporal. Ao chegar ao endereço informado, os policiais constataram que a vítima já havia sido socorrida e encaminhada à Santa Casa do município por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Testemunhas que estavam no local relataram à polícia que não presenciaram o momento da agressão. Segundo os relatos, a vítima foi encontrada já ferida e sangrando, o que levou ao acionamento imediato do resgate.

Na unidade hospitalar, a equipe médica constatou que o homem apresentava cinco perfurações na região dorsal, sendo que uma delas possivelmente teria atingido o pulmão. Em razão da gravidade dos ferimentos, a vítima permaneceu na chamada “área vermelha”, destinada a atendimentos de emergência, o que impossibilitou a colheita de seu depoimento no momento do registro da ocorrência.

O boletim de ocorrência foi lavrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação do caso. Até o momento, não há informações sobre a autoria ou motivação do ataque.