Homem é morto a tiros em frente de casa no Cidade Morena

Um homem, de 49 anos, é morto a tiros ao chegar em casa no bairro Cidade Morena, em Campo Grande.

A vítima chegava de carro, momento em que um outro veículo branco encosta logo atrás. Dois homens desembarcam – usando máscaras de palhaço – e iniciam os disparos.

O homem é atingido, ainda dentro do carro, por vários disparos na cabeça e no tórax. Ele chegou a ser socorrido, levado para a Santa Casa de Campo Grande, no entanto morreu minutos depois de dar entrada no hospital.

O crime foi registrado no fim da tarde de terça-feira (11), por volta das 17 horas. A vitima cumpria pena no regime semiaberto.

O veículo usado pelos criminosos, foi encontrado pela polícia incendiado no bairro Jardim Itamaracá. Equipes da Policia realizaram rondas na região para tentar encontrar os atiradores, mas ninguém foi localizado.