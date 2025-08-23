Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67

HOMICÍDIO

Homem é morto com dois tiros pelas costas no Jardim Capilé

Vítima foi executada com dois tiros pelas costas após ser perseguida pelo assassino

Alfredo Neto

Na Depac suspeito alegou "legítima defesa" e simulou um desmaio: Alfredo Neto/RCN67
Na Depac suspeito alegou "legítima defesa" e simulou um desmaio: Alfredo Neto/RCN67

Uma discussão generalizada terminou em homicídio na noite desta sexta-feira (22), na viela Ivo Pompeu, no bairro Jardim Capilé, região Oeste de Três Lagoas.

De acordo com informações levantadas no local, a vítima, identificada como Rodrigo de Souza Costa, teria se desentendido com um homem chamado Richard. Durante a confusão, Jefferson, conhecido pelo apelido “Cowboy”, interveio e sacou um revólver calibre .32.

Rodrigo tentou fugir, mas foi perseguido e atingido por dois disparos nas costas, um deles fatal ao atingir o coração. Equipes do Samu chegaram a prestar socorro, realizando manobras de reanimação, porém a vítima não resistiu.

Notícias Relacionadas

Após os disparos, Jefferson correu para dentro de sua residência, onde foi localizado e preso em flagrante pela Polícia Militar. Conduzido à Delegacia, o suspeito confessou o crime.

Ao ser informado da morte de Rodrigo, ele passou mal e precisou de atendimento médico, sendo novamente acionada uma equipe do Samu, mas no local na delegacia não foi diagnosticado nenhuma emfermidade e sim uma suposta simulação. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do crime e ouvir outras testemunhas do caso.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos