Homem é morto com dois tiros pelas costas no Jardim Capilé

Uma discussão generalizada terminou em homicídio na noite desta sexta-feira (22), na viela Ivo Pompeu, no bairro Jardim Capilé, região Oeste de Três Lagoas.

De acordo com informações levantadas no local, a vítima, identificada como Rodrigo de Souza Costa, teria se desentendido com um homem chamado Richard. Durante a confusão, Jefferson, conhecido pelo apelido “Cowboy”, interveio e sacou um revólver calibre .32.

Rodrigo tentou fugir, mas foi perseguido e atingido por dois disparos nas costas, um deles fatal ao atingir o coração. Equipes do Samu chegaram a prestar socorro, realizando manobras de reanimação, porém a vítima não resistiu.