Homem é morto com dois tiros pelas costas no Jardim Capilé

Uma discussão generalizada terminou em homicídio na noite desta sexta-feira (22), na viela Ivo Pompeu, no bairro Jardim Capilé, região Oeste de Três Lagoas.
De acordo com informações levantadas no local, a vítima, identificada como Rodrigo de Souza Costa, teria se desentendido com um homem chamado Richard. Durante a confusão, Jefferson, conhecido pelo apelido “Cowboy”, interveio e sacou um revólver calibre .32.
Rodrigo tentou fugir, mas foi perseguido e atingido por dois disparos nas costas, um deles fatal ao atingir o coração. Equipes do Samu chegaram a prestar socorro, realizando manobras de reanimação, porém a vítima não resistiu.
Após os disparos, Jefferson correu para dentro de sua residência, onde foi localizado e preso em flagrante pela Polícia Militar. Conduzido à Delegacia, o suspeito confessou o crime.
Ao ser informado da morte de Rodrigo, ele passou mal e precisou de atendimento médico, sendo novamente acionada uma equipe do Samu, mas no local na delegacia não foi diagnosticado nenhuma emfermidade e sim uma suposta simulação. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do crime e ouvir outras testemunhas do caso.