Homem é preso acusado de assediar crianças em parque de Dourados

Um homem de 48 anos foi detido pela polícia militar, após ser acusado de assediar crianças no parque do BNH I Plano. A ação ocorreu com base em denúncias de testemunhas que relataram que viram o homem praticando ato obsceno em via pública, masturbando-se à vista de frequentadores do parque.

A polícia foi acionada e encontrou o homem no banheiro do parque. Ao ser abordado, ele negou as acusações. Segundo a polícia, ele estava muito nervoso, o que levou os policiais a algemá-lo para garantir a segurança.

O acusado foi conduzido à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). O caso segue em investigação.

O crime de ato obsceno, previsto no artigo 233 do Código Penal brasileiro, consiste na prática de atos de cunho sexual que ofendam o pudor público em locais públicos. A pena para esse crime é de detenção, de três meses a um ano, ou multa.