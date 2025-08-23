Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67

IVINHEMA

Homem é preso após desrespeitar medidas protetivas da ex-namorada

Homem importunava a vítima com mensagens e recados mesmo após decisão judicial

Ana Lorena Franco

Autor esperou a vítima em terreno baldio - Reprodução/PCMS
Autor esperou a vítima em terreno baldio - Reprodução/PCMS

Um homem foi preso em Ivinhema por descumprir medidas protetivas determinadas pela Justiça em favor de sua ex-namorada após episódios de violência doméstica. Ele vinha importunando a vítima com mensagens em redes sociais e recados a familiares e amigos, ignorando completamente a ordem judicial que proibia qualquer contato.

Em 11 de agosto, o agressor esperou a vítima em um terreno baldio em frente à residência dela alegando querer conversar. A mulher, se sentindo ameaçada, voltou à delegacia e relatou não suportar mais a perseguição.

Então, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do autor, que foi deferida pelo Judiciário e cumprida nesta sexta-feira (22), pela equipe da Seção de Investigações Gerais da Delegacia de Ivinhema garantindo a proteção da vítima e reforçando a aplicação da Lei Maria da Penha.

*Com informações da PCMS

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos