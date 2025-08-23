Homem é preso após desrespeitar medidas protetivas da ex-namorada

Um homem foi preso em Ivinhema por descumprir medidas protetivas determinadas pela Justiça em favor de sua ex-namorada após episódios de violência doméstica. Ele vinha importunando a vítima com mensagens em redes sociais e recados a familiares e amigos, ignorando completamente a ordem judicial que proibia qualquer contato.

Em 11 de agosto, o agressor esperou a vítima em um terreno baldio em frente à residência dela alegando querer conversar. A mulher, se sentindo ameaçada, voltou à delegacia e relatou não suportar mais a perseguição.

Então, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do autor, que foi deferida pelo Judiciário e cumprida nesta sexta-feira (22), pela equipe da Seção de Investigações Gerais da Delegacia de Ivinhema garantindo a proteção da vítima e reforçando a aplicação da Lei Maria da Penha.

*Com informações da PCMS