Homem é preso com mais de 80 kg de drogas durante fiscalização na MS-459 em Três Lagoas

Encontro municipal

Conferência Municipal de Assistência Social visa debater políticas para fortalecer os serviços oferecidos

A 15ª Conferência Municipal de Assistência Social de Dourados acontece nesta quinta (3) e sexta-feira (4), no auditório do bloco 10 da Unigran. O tema deste ano é: “20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência”. Serão dois dias com palestras, grupos de trabalho e outras atividades interativas. A Conferência é uma instância do […]