Homem é preso em Três Lagoas por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo

Uma ação integrada da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), e da Polícia Militar resultou, na manhã desta terça-feira (30), na prisão em flagrante de um jovem de 20 anos no bairro Jardim Cangalha, em Três Lagoas.

Ele é acusado de violência doméstica contra a companheira e porte ilegal de arma de fogo.A ocorrência teve início por volta das 10h10, quando uma jovem de 18 anos procurou ajuda no local de trabalho, relatando ter sido agredida fisicamente pelo companheiro dentro de casa.

Segundo o depoimento, o agressor, sob efeito de drogas, a empurrou, enforcou e puxou seus cabelos. A vítima destacou ainda que o relacionamento já era marcado por episódios anteriores de violência e que havia solicitado medida protetiva.

Com base nas informações, a Polícia Militar foi acionada e acompanhou a jovem até a DAM. Posteriormente, durante a retirada dos pertences da vítima, os policiais encontraram a residência trancada e precisaram do apoio da Força Tática para acessar o imóvel.