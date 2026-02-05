Homem é preso por descumprir medida protetiva em Três Lagoas

Um homem de 42 anos foi preso na tarde desta terça-feira (4) por descumprimento de medida protetiva de urgência em Três Lagoas. A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).

De acordo com a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia e relatou que o suspeito vinha desrespeitando reiteradamente determinações judiciais impostas em seu desfavor. Ela já havia registrado boletim de ocorrência e obtido medidas protetivas deferidas pelo Poder Judiciário, que, segundo o relato, já haviam sido descumpridas anteriormente.