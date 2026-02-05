Veículos de Comunicação
Homem é preso por descumprir medida protetiva em Três Lagoas

Após voltar a ter a paz perturbada pelo ex; vítima procurou a DAM que pediu a prisão do suspeito

Alfredo Neto

Após o suspeito deixar a cadeia teria voltado a procurar a vítima que buscou ajuda na DAM: DIVULGAÇÃO POLÍCIA CIVIL
Após o suspeito deixar a cadeia teria voltado a procurar a vítima que buscou ajuda na DAM: DIVULGAÇÃO POLÍCIA CIVIL

Um homem de 42 anos foi preso na tarde desta terça-feira (4) por descumprimento de medida protetiva de urgência em Três Lagoas. A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).

De acordo com a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia e relatou que o suspeito vinha desrespeitando reiteradamente determinações judiciais impostas em seu desfavor. Ela já havia registrado boletim de ocorrência e obtido medidas protetivas deferidas pelo Poder Judiciário, que, segundo o relato, já haviam sido descumpridas anteriormente.

Mesmo após ter sido preso e colocado em liberdade recentemente, o homem voltou a procurar a vítima, passando a realizar ligações, rondar locais por ela frequentados e persegui-la em via pública. Ainda conforme informado, o suspeito esteve durante a madrugada na residência de uma colega da vítima, onde teria chutado o portão, feito ameaças e permanecido rondando a casa de familiares da mulher.

Diante da reiteração das condutas e do temor relatado pela vítima, a autoridade policial representou pela prisão preventiva. O pedido foi deferido pelo Poder Judiciário, e o mandado foi cumprido pela equipe da DAM.

