Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67

POLICIAL

Homem é preso por furto a farmácia e investigação leva polícia a fechar ponto de drogas em Dourados

Kátia Kuratone

A equipe ingressou no imóvel e encontrou uma mulher identificada por R.A.H., 27, em posse de aproximadamente 90 gramas de cocaína, três balanças de precisão e mais de R$ 1.000 em espécie (Foto: Divulgação/PCMS)
A equipe ingressou no imóvel e encontrou uma mulher identificada por R.A.H., 27, em posse de aproximadamente 90 gramas de cocaína, três balanças de precisão e mais de R$ 1.000 em espécie (Foto: Divulgação/PCMS)

A Polícia Civil prendeu um homem, de 38 anos, por furto a uma farmácia em Dourados e uma mulher, de 27 anos, por tráfico de drogas na manhã de quarta-feira (14). Os dois foram presos em flagrante.

Segundo informações da polícia, um furto qualificado a uma farmácia na Vila Roma, em Dourados, levou a Polícia Civil a identificar e fechar um ponto de venda de drogas no bairro Estrela Tovi. De acordo com a Seção de Investigações Gerais (SIG), D.P.B., de 38 anos, arrombou a farmácia durante a madrugada e levou dinheiro e seis caixas de perfumes.

Na investigação com base em imagens de câmeras de segurança e outras diligências, os policiais civis localizaram o homem ao deixar uma residência que funcionaria como ponto de venda de drogas e que recebia produtos de procedência ilícita, como pagamento de entorpecentes.

Na abordagem, o autor do furto portava um frasco de perfume subtraído, dinheiro e uma porção de cocaína. A equipe ingressou no imóvel e encontrou uma mulher identificada por R.A.H., 27, em posse de aproximadamente 90 gramas de cocaína, três balanças de precisão e mais de R$ 1.000 em espécie.

Segundo a investigação, o autor do furto teria trocado parte dos objetos e do dinheiro por entorpecentes. Os dois foram encaminhados à SIG com apoio da Guarda Municipal.

O homem foi autuado por furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e a mulher, por tráfico de drogas. (Com informações da PCMS)

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
Os sócios da agência Simplifica Marketing e Comunicação, Robson Macedo e Mayara Freire, jornalista e especialista em comunicação digital, na Massa FM Dourados (Foto: Raíssa Vitória)

ENTREVISTA

Sócios da agência Simplifica falam sobre trajetória e o mercado da comunicação

No programa “Microfone Aberto” desta quinta-feira (15), no quadro Vitrine de Negócios conhecemos a trajetória da agência Simplifica de Marketing e Comunicação, que foi fundada em 2022, e hoje conta com a união dos olhares complementares e estratégicos, dos sócios proprietários, Robson Macedo, marketeiro e designer de interiores, com visão estética, espacial e de experiência […]