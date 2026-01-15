Homem é preso por furto a farmácia e investigação leva polícia a fechar ponto de drogas em Dourados

A Polícia Civil prendeu um homem, de 38 anos, por furto a uma farmácia em Dourados e uma mulher, de 27 anos, por tráfico de drogas na manhã de quarta-feira (14). Os dois foram presos em flagrante.

Segundo informações da polícia, um furto qualificado a uma farmácia na Vila Roma, em Dourados, levou a Polícia Civil a identificar e fechar um ponto de venda de drogas no bairro Estrela Tovi. De acordo com a Seção de Investigações Gerais (SIG), D.P.B., de 38 anos, arrombou a farmácia durante a madrugada e levou dinheiro e seis caixas de perfumes.

Na investigação com base em imagens de câmeras de segurança e outras diligências, os policiais civis localizaram o homem ao deixar uma residência que funcionaria como ponto de venda de drogas e que recebia produtos de procedência ilícita, como pagamento de entorpecentes.

Na abordagem, o autor do furto portava um frasco de perfume subtraído, dinheiro e uma porção de cocaína. A equipe ingressou no imóvel e encontrou uma mulher identificada por R.A.H., 27, em posse de aproximadamente 90 gramas de cocaína, três balanças de precisão e mais de R$ 1.000 em espécie.

Segundo a investigação, o autor do furto teria trocado parte dos objetos e do dinheiro por entorpecentes. Os dois foram encaminhados à SIG com apoio da Guarda Municipal.

O homem foi autuado por furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e a mulher, por tráfico de drogas. (Com informações da PCMS)