Homem é preso por furto qualificado e porte de drogas em Ponta Porã

Um homem de 21 anos suspeito de furto qualificado e porte de drogas para consumo pessoal foi preso por Policiais Militares do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM), lotados no 2º Grupamento de Itamarati, na terça-feira (12).

A ação teve início durante a madrugada, após o responsável por uma cooperativa local acionar a equipe policial informando que o estabelecimento havia sido arrombado. Conforme o relato, o autor quebrou a grade de proteção, removeu a janela de blindex e furtou aproximadamente R$ 120,00 em dinheiro.

As imagens das câmeras de segurança registraram o momento do crime, permitindo a identificação do suspeito, já conhecido da Polícia Militar por envolvimento em ocorrências semelhantes. Com base nessas informações, os militares iniciaram diligências em locais conhecidos por serem pontos de uso e comércio de drogas.

O homem foi localizado na residência de familiares. Durante a abordagem, ele confessou o furto e indicou onde parte do dinheiro estava escondido, sob o colchão em que dormia. No local, os policiais encontraram R$ 59,00 em notas pequenas e sete porções de crack embaladas em plástico azul, guardadas em um porta-moedas.

Enquanto a ocorrência era registrada, uma moradora entrou em contato com a equipe informando que sua residência, situada no mesmo bairro, também havia sido arrombada, resultando no furto de uma televisão de 40 polegadas. O autor admitiu ter ido até o local após o furto na cooperativa, onde teria consumido drogas.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, permanecendo à disposição da Justiça.

