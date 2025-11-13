Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67

Polícia

Homem é preso por furto qualificado e porte de drogas em Ponta Porã

Kátia Kuratone

No local, os policiais encontraram R$ 59,00 em notas pequenas e sete porções de crack embaladas em plástico azul, guardadas em um porta-moedas. (Divulgação PMMS)
No local, os policiais encontraram R$ 59,00 em notas pequenas e sete porções de crack embaladas em plástico azul, guardadas em um porta-moedas. (Divulgação PMMS)

Um homem de 21 anos suspeito de furto qualificado e porte de drogas para consumo pessoal foi preso por Policiais Militares do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM), lotados no 2º Grupamento de Itamarati, na terça-feira (12).

A ação teve início durante a madrugada, após o responsável por uma cooperativa local acionar a equipe policial informando que o estabelecimento havia sido arrombado. Conforme o relato, o autor quebrou a grade de proteção, removeu a janela de blindex e furtou aproximadamente R$ 120,00 em dinheiro.

As imagens das câmeras de segurança registraram o momento do crime, permitindo a identificação do suspeito, já conhecido da Polícia Militar por envolvimento em ocorrências semelhantes. Com base nessas informações, os militares iniciaram diligências em locais conhecidos por serem pontos de uso e comércio de drogas.

O homem foi localizado na residência de familiares. Durante a abordagem, ele confessou o furto e indicou onde parte do dinheiro estava escondido, sob o colchão em que dormia. No local, os policiais encontraram R$ 59,00 em notas pequenas e sete porções de crack embaladas em plástico azul, guardadas em um porta-moedas.

Enquanto a ocorrência era registrada, uma moradora entrou em contato com a equipe informando que sua residência, situada no mesmo bairro, também havia sido arrombada, resultando no furto de uma televisão de 40 polegadas. O autor admitiu ter ido até o local após o furto na cooperativa, onde teria consumido drogas.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, permanecendo à disposição da Justiça.
 

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos