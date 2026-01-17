Homem é preso por importunar criança de 8 anos e sai pela porta da frente da Depac

Um homem de 40 anos foi preso na tarde desta sexta-feira (16) após uma ocorrência registrada pela Polícia Militar no bairro Jardim Eldorado, em Três Lagoas (MS).

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial foi acionada para atender uma denúncia envolvendo a abordagem indevida a uma criança de 8 anos, em via pública, na Rua do Pintor. No local, familiares relataram que a criança estava na rua brincando com patins, quando teria ido até a esquina pegar capim, para um coelho, neste momento a criança teria sido abordada pelo autor que segundo a vitima, estaria com a mão dentro da bermuda esfregando as partes intumas.

Assustada a criança passou a gritar, mas por estar de patins não conseguiu correr. Ouvindo os gritos da filha, a mãe teria saído para ver o que estava acontecendo, neste momento o suspeito teria tentado disfarçar dizendo ter confundido a criança com uma prima e saído correndo.