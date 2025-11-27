Veículos de Comunicação
Início RCN 67

POLÍCIA

Homem é preso transportando mais de 300 kg de cocaína em caminhonete na BR-163

Droga estava escondida em 12 caixas lacradas e seria distribuída por todo o estado

Ana Lorena Franco

Homem é preso transportando mais de 300 kg de cocaína em caminhonete na BR-163

A Polícia apreendeu 332 kg de cocaína em caminhonete na BR-163 em Campo Grande. A ação ocorreu após denúncia de inteligência recebida pela Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) indicando transporte de grande quantidade de drogas na região da Chácara das Mansões Policiais da DENAR acionaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que abordou a caminhonete Toyota Hilux no km 452.

O condutor, D.C.M., de 35 anos, apresentou intenso nervosismo durante a fiscalização. Ao abrir a carroceria fechada, os policiais encontraram 12 caixas lacradas contendo tabletes de substância entorpecente, com características de pasta base e cloridrato de cocaína, totalizando 332,4 kg.

O suspeito foi preso em flagrante e levado à sede da DENAR, onde a prisão foi ratificada pela autoridade policial.

A ação integra a Operação Nárke V, que visa combater organizações criminosas que utilizam rodovias federais e veículos adulterados para transportar grandes carregamentos de drogas pelo Estado de Mato Grosso do Sul.

