Homem enfrenta militares da Força Tática e acaba baleado na perna após Teaser não contê-lo



Um homem de 35 anos foi baleado durante uma intervenção da Força Tática da Polícia Militar na tarde deste domingo (7), no bairro Parque São Carlos, em Três Lagoas. A ocorrência foi registrada como lesão corporal dolosa, ameaça, resistência, desacato, injúria qualificada pela raça, cor, etnia ou origem, além de lesão corporal decorrente de intervenção legal de agente do Estado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da Força Tática foi acionada via Copom para atender uma situação na Rua Valdeci Vasconcelos. Ao chegar ao local, os policiais avistaram o suspeito com as características informadas e deram ordem legal de abordagem, que não foi obedecida. O autor fugiu para o interior de um quintal, fechou o portão e entrou na residência.

Ainda conforme o registro policial, durante a fuga o autor passou a proferir ameaças e xingamentos contra os militares, afirmando que estaria armado. Os policiais relataram que ele estava bastante exaltado, apresentando sinais de possível uso de álcool ou drogas.

Diante da resistência, foram utilizados instrumentos de menor potencial ofensivo, como dispositivo elétrico incapacitante (taser) e munição de elastômero, sem sucesso. O autor continuou agressivo, desferindo socos e chutes contra os policiais e, em determinado momento, avançou contra um dos militares e tentou alcançar a arma de fogo.