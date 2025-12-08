Homem enfrenta militares da Força Tática e acaba baleado na perna após Teaser não contê-lo

Um homem de 35 anos foi baleado durante uma intervenção da Força Tática da Polícia Militar na tarde deste domingo (7), no bairro Parque São Carlos, em Três Lagoas. A ocorrência foi registrada como lesão corporal dolosa, ameaça, resistência, desacato, injúria qualificada pela raça, cor, etnia ou origem, além de lesão corporal decorrente de intervenção legal de agente do Estado.
De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da Força Tática foi acionada via Copom para atender uma situação na Rua Valdeci Vasconcelos. Ao chegar ao local, os policiais avistaram o suspeito com as características informadas e deram ordem legal de abordagem, que não foi obedecida. O autor fugiu para o interior de um quintal, fechou o portão e entrou na residência.
Ainda conforme o registro policial, durante a fuga o autor passou a proferir ameaças e xingamentos contra os militares, afirmando que estaria armado. Os policiais relataram que ele estava bastante exaltado, apresentando sinais de possível uso de álcool ou drogas.
Diante da resistência, foram utilizados instrumentos de menor potencial ofensivo, como dispositivo elétrico incapacitante (taser) e munição de elastômero, sem sucesso. O autor continuou agressivo, desferindo socos e chutes contra os policiais e, em determinado momento, avançou contra um dos militares e tentou alcançar a arma de fogo.
Com risco iminente à integridade da equipe, os policiais realizaram disparos para cessar a agressão. Em seguida, o autor foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), sendo posteriormente transferido ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde permaneceu sob cuidados médicos e escolta policial.
A Perícia Técnica esteve no local para a realização dos procedimentos legais.
Ainda segundo o boletim, a ocorrência teve início após o autor agredir um jovem com deficiência física com um pedaço de madeira. A mãe da vítima tentou intervir e relatou ter sido ameaçada com uma faca. Ela também informou que foi alvo de ofensas de cunho racial, com xingamentos e gestos de caráter discriminatório.
O autor segue internado sob observação médica. Consta no registro que ele possui passagens anteriores por crimes como ameaça, tráfico de drogas, lesão corporal, dano, porte de entorpecentes para consumo pessoal e violência doméstica. A Polícia Civil apura o caso.