Homem foi executado em frente a quitinetes no Jardim Água Boa

Um homem identificado como Genaldo Nascimento Medeiros, de 35 anos, conhecido como “Paraíba”, foi morto a tiros na Rua Constâncio Luiz da Silva, no bairro Jardim Água Boa, em Dourados.

Segundo informações da Polícia Civil, Genaldo foi encontrado caído em frente a uma das quitinetes do local, já sem vida, com um ferimento de disparo de arma de fogo no peito, nesta quarta-feira (24).

De acordo com testemunhas, a vítima havia chegado ao endereço acompanhada do suspeito, conhecido como “Sabugo”. Ambos estavam em uma funilaria quando teriam se desentendido.

Relatos apontam que o acusado discutiu com um morador das quitinetes e, após deixar o local, retornou portando uma espingarda. Ele teria apontado a arma para o desafeto, mas Genaldo acabou entrando na frente e foi atingido pelo disparo.

A cena do crime foi isolada para a realização de perícia técnica. O corpo de Genaldo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos cabíveis.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado pela Polícia Civil, que trabalha para esclarecer a motivação e localizar o autor.