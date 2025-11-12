Veículos de Comunicação
CONFRONTO

Homem morto em confronto com a PM em Três Lagoas já havia sido acusado de matar policial em São Paulo

Patrik Aparecido de Oliveira Machado, de 44 anos, era suspeito de crime de vingança ocorrido em 2009, em Araçatuba (SP)

Polícia Militar diz que Patrik teria sido denunciado por ameaças à moradores do bairro; Alfredo Neto/RCN67
O homem morto em confronto com a Polícia Militar na noite desta terça-feira (11), no bairro Vila Verde, em Três Lagoas, foi identificado como Patrik Aparecido de Oliveira Machado, de 44 anos.

De acordo com informações da polícia, Patrik era acusado de envolvimento no assassinato de um policial civil ocorrido em 2009, dentro de um supermercado em Araçatuba (SP). Na ocasião, o investigador Orival Pereira dos Santos, de 54 anos, foi executado com cinco tiros, sendo quatro deles na cabeça. O crime, segundo as investigações à época, foi motivado por vingança.

Patrik, então com 28 anos, era apontado como o autor dos disparos. Ele havia cumprido pena por tráfico de drogas e estava em liberdade quando o homicídio ocorreu. O caso teve grande repercussão na imprensa paulista.

Atualmente, Patrik vivia em Três Lagoas, onde, segundo a Polícia Militar, estaria fazendo ameaças a moradores do bairro Vila Verde. Diante das denúncias, uma equipe da Força Tática iniciou diligências para localizá-lo.

Durante a abordagem, o suspeito teria reagido e acabou sendo alvejado. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Auxiliadora, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil e a Perícia Científica realizaram os procedimentos no local. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, com acompanhamento da Corregedoria da Polícia Militar, que apura as circunstâncias da ocorrência.

