Homem se afoga durante lazer com família na Cascalheira em Três Lagoas

Um homem de 21 anos foi socorrido em estado grave após se afogar na tarde deste domingo (11), na região conhecida como Cascalheira, às margens do rio Paraná, em Três Lagoas (MS). A vítima trabalha como maqueiro no Hospital Auxiliadora e estava no local com familiares, aproveitando o dia de lazer.
Segundo informações apuradas pela reportagem, o jovem teria entrado no rio pouco tempo após se alimentar e acabou caindo em um dos buracos existentes no fundo do rio, permanecendo submerso por alguns minutos. Familiares conseguiram retirá-lo da água e acionaram o Corpo de Bombeiros.
A Unidade de Resgate realizou os primeiros atendimentos no local, constatando que a vítima estava em parada respiratória, sendo necessário o acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma unidade de suporte avançado. As equipes se encontraram nas imediações da termoelétrica da Petrobras, onde foram realizadas intensas manobras de reanimação, incluindo a intubação do paciente.
Após vários minutos de trabalho das equipes de resgate, o rapaz foi reanimado e encaminhado com urgência ao Hospital Auxiliadora, onde deu entrada em estado grave. Durante a ocorrência, uma familiar da vítima, que está gestante, passou mal devido ao desespero e também precisou de atendimento médico, sendo socorrida por uma unidade de suporte básico do Samu.