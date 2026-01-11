Homem se afoga durante lazer com família na Cascalheira em Três Lagoas

Um homem de 21 anos foi socorrido em estado grave após se afogar na tarde deste domingo (11), na região conhecida como Cascalheira, às margens do rio Paraná, em Três Lagoas (MS). A vítima trabalha como maqueiro no Hospital Auxiliadora e estava no local com familiares, aproveitando o dia de lazer.

Segundo informações apuradas pela reportagem, o jovem teria entrado no rio pouco tempo após se alimentar e acabou caindo em um dos buracos existentes no fundo do rio, permanecendo submerso por alguns minutos. Familiares conseguiram retirá-lo da água e acionaram o Corpo de Bombeiros.