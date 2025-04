Homem tenta matar cunhado a tiros no Vila Nova

Na noite de domingo (30), um homem de 28 anos tentou matar a tiros o cunhado, de 29 anos, dentro de uma residência no bairro Vila Nova, em Três Lagoas.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi até a casa da vítima acompanhado da mãe e, após uma breve conversa, deixou o local. No entanto, minutos depois, retornou armado com um revólver e efetuou dois disparos.

O cunhado conseguiu escapar ao pular um muro. Durante a ação, a namorada da vítima, de 26 anos, tentou intervir e acabou ferida no punho esquerdo. O autor fugiu e, até o momento, não foi localizado. A vítima relatou que, por volta das 21h14, o agressor chegou à residência demonstrando um comportamento estranho.