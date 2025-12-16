Hospital de Amor de Dourados encerra 2025 com 70% das obras concluídas

O Hospital de Amor de Dourados chega ao final de 2025 com um marco importante em sua trajetória: 70% das obras já concluídas e o fortalecimento da rede de apoio que tem viabilizado a implantação da unidade, que será referência no atendimento oncológico humanizado para toda a região.

Além do avanço físico da obra, para fechar o ano de 2025, o hospital recebeu uma expressiva destinação da Receita Federal de 622 eletrônicos, que em sua maioria são aparelhos celulares de diversas marcas. Os equipamentos serão vendidos na loja virtual Natal de Amor, com recursos integralmente revertidos para a implantação da nova unidade do Hospital de Amor de Dourados.

A Diretora adjunta da AApoiadores (Associação de Apoiadores do Hospital de Amor de Dourados) Luciana Dierings, uma das responsáveis pela organização desta ação destacou o impacto social da importante destinação de produtos pela Receita Federal.

“Esses produtos que recebemos chegam em um momento oportuno para levantarmos recursos e representam muito mais do que valores financeiros, eles se transformam em esperança, em cuidado e em acesso à saúde para milhares de pessoas.” afirmou.

A Diretora Ely Oliveira, coordenadora da Loja virtual Natal de Amor, destaca a facilidade que as pessoas terão na obtenção dos produtos: “A iniciativa da loja virtual facilita o acesso aos produtos e inova a maneira como ampliamos as ações da AApoiadores. Desta forma transformamos cada compra em um gesto de solidariedade, contribuindo diretamente para a implantação da nova unidade do Hospital de Amor de Dourados”

Ao fazer um balanço do ano, a Presidente da AApoiadores e coordenadora municipal do Hospital de Amor de Dourados, Dra. Cristiane Iguma Câmara, ressaltou que 2025 foi marcado por desafios, mas também por importantes conquistas, solidariedade, e compromisso coletivo de toda sociedade e poder público.

Parceiros do Hospital de Amor de Dourados

Entre os apoios que marcam o sonho do Hospital de Amor de Dourados cabe destacar a fundamental parceria com o Sicredi Centro-Sul MS/BA, que tornou possível a construção da nova unidade, a partir de um aporte de R$ 34 milhões destinados à obra do HA em Dourados, reforçando o compromisso da cooperativa com o desenvolvimento social e a saúde pública da região.

Outra parceria imprescindível foi da Família Guerra que fez a doação do terreno de aproximadamente 25.000 m², em localização estratégica, uma vez que têm fácil acesso para pacientes de Dourados e toda região. Junto da Família Guerra é importante destacar também o papel da Incorporadora São Bento que realizou toda a terraplanagem da área onde está sendo construído o hospital.

Durante todo o ano de 2025, a AApoiadores promoveu e participou de diversas ações voltadas à captação de recursos, fortalecimento institucional e articulação com o poder público, fundamentais para o avanço das obras e estruturação da unidade.

Apoio da iniciativa privada e grandes doadores

O ano de 2025 também foi marcado pelo fortalecimento das parcerias com a iniciativa privada, com a adesão de doadores que passaram a integrar o quadro de grandes apoiadores da construção do Hospital de Amor de Dourados.

Essas contribuições foram decisivas para a continuidade das obras e para a aquisição de equipamentos, demonstrando o comprometimento do setor empresarial com a responsabilidade social e a saúde pública.

Com 70% da obra concluída, o Hospital de Amor de Dourados segue avançando como um projeto coletivo, sustentado pela união entre poder público, iniciativa privada, entidades e a sociedade civil, consolidando-se como um dos maiores investimentos em saúde da região sul de Mato Grosso do Sul. (Com informações da Assessoria)