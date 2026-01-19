Veículos de Comunicação
Início RCN 67

SAÚDE

Hospital Regional de Dourados inicia atendimento pediátrico

Kátia Kuratone

O serviço de pediatria será regulado pelo Complexo Regulador Estadual, portanto, não terá atendimento de demanda espontânea. (Fotos: Divulgação/HRD)

Começou nesta segunda-feira (19), o atendimento a pacientes pediátricos, O HRD (Hospital Regional de Dourados). O início do serviço pediátrico faz parte do processo de consolidação do hospital como referência regional em saúde pública, fortalecendo a rede de atenção e garantindo mais segurança, qualidade e humanização no cuidado infantil.

Importante destacar que o serviço de pediatria será regulado pelo Complexo Regulador Estadual, portanto, não terá atendimento de demanda espontânea. Além da realização de procedimentos cirúrgicos pediátricos mensais, nas especialidades de cirurgia geral e urologia.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES) são disponibilizados 12 leitos de internação e 10 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) exclusivos para pediatria.

Para o diretor técnico do HRD, João Angelo Hoffmann, o início do atendimento pediátrico representa um avanço importante para a saúde pública da região. “A implantação do serviço pediátrico no Hospital Regional de Dourados é um marco para a nossa unidade e, principalmente, para a população. Estamos falando de um atendimento que beneficia diretamente crianças de todos os 34 municípios do Cone Sul, garantindo acesso a um cuidado especializado, seguro e de qualidade, mais próximo de casa”, destaca.

De acordo com o contrato de gestão do HRD, ao final da abertura de todos os serviços, a previsão é de que a unidade atenda pacientes pediátricos contemplando as especialidades de cirurgia geral, ortopedia, oftalmologia, neurologia clínica e acompanhamento de pacientes egressos da UTI. (Com informações da SES)

