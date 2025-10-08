Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67

ENTREVISTA

Imposto de Renda: projeto isenta quem ganha até R$ 5 mil e mira os mais ricos

Para compensar isenção, projeto cria uma alíquota mínima de tributação para quem tem rendimentos acima de R$ 600 mil por ano

Karina Anunciato

Deputados aprovam o projeto na sessão do dia 1° de outubro (Foto: Reprodução/ Cãmara)
Deputados aprovam o projeto na sessão do dia 1° de outubro (Foto: Reprodução/ Cãmara)

A partir do próximo ano, mais brasileiros podem deixar de ser obrigados a declarar o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).

O Projeto de Lei 1087, aprovado pela Câmara dos Deputados na última semana (1), isenta quem ganha até R$ 5 mil por mês e cria uma alíquota mínima de tributação para quem tem rendimentos acima de R$ 600 mil por ano.

O texto segue agora para o Senado e promete alterar a forma como o imposto é cobrado, buscando aliviar a base da pirâmide e aumentar a contribuição do topo — ou seja, os mais ricos.

Como vai funcionar a nova regra

Segundo o gestor tributário Marcos Ortiz, entrevistado pela Rádio Massa Campo Grande, o projeto de lei zera o imposto para todos os rendimentos tributáveis até R$ 5 mil mensais (ou R$ 60 mil anuais).

Marcos Ortiz nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Rodrigo Moreira/Portal RCN67

Além disso, cria uma alíquota efetiva mínima para altos rendimentos, incluindo na base de cálculo lucros e dividendos que antes eram isentos.

“A ideia é que quem ganha menos deixe de pagar e quem tem grandes rendimentos contribua mais, considerando também os valores isentos. Isso corrige uma distorção antiga do sistema”, explica Ortiz.

Efeitos na arrecadação e riscos

Embora tenha sido aprovada por unanimidade na Câmara, a proposta é considerada arriscada por especialistas.

Segundo Ortiz, há risco de fuga de capital e aumento da sonegação fiscal caso grandes contribuintes decidam investir fora do país para reduzir o pagamento de impostos.

“As pessoas de alta renda podem buscar alternativas no exterior. O projeto tem boa intenção, mas ainda precisa de ajustes para evitar desequilíbrios na arrecadação”, afirma.

Mesmo assim, ele acredita que o texto não deve ser barrado no Senado, já que há alinhamento político entre os partidos em torno da ampliação da faixa de isenção.

O que muda para o contribuinte comum

A mudança vale tanto para quem faz a declaração completa quanto para quem opta pelo modelo simplificado.

Pessoas que ganham até R$ 5 mil mensais deixarão de recolher o imposto, e quem tiver despesas dedutíveis (como saúde e educação) ainda poderá receber restituição.

Ortiz avalia que, apesar de o impacto imediato ser positivo para a população de renda média-baixa, o governo precisará de equilíbrio fiscal para compensar a perda de arrecadação.

“É um projeto ousado, que precisa ser implementado com responsabilidade para não comprometer as contas públicas”, conclui.

Confira a entrevista na íntegra:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos