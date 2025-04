Inmet coloca Dourados em alerta de declínio de temperatura neste sábado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta com grau de severidade “Perigo Potencial” para declínio de temperatura, entre 3ºC e 5º, além do aviso de chuvas intensas.

De acordo com o aviso, são esperadas chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm em um dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h.

A previsão para este sábado (5) é de mínima de 17°C e máxima de 25°C. No domingo (6), os termômetros devem variar entre 18°C e 29°C, com o céu encoberto por muitas nuvens. Na segunda-feira (7), a tendência de tempo nublado se mantém, com mínima de 18°C e máxima de 29°C.