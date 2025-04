Inocência completa 66 anos com festa e trabalho

O município de Inocência completa hoje 66 anos de emancipação política administrativa, com a tradicional COFAPI – Festa do Peão de Inocência, que chega à sua 43ª edição com uma programação repleta de rodeios, shows, cavalgada, motocross e muita cultura popular. A festa, tocada pela comissão organizadora e grupos de voluntários, realizada com apoio da Prefeitura Municipal, do Governo do Estado, da Câmara Municipal e da senadora Soraya Thronicke, segue até o próximo domingo (06), com atividades para todas as idades.

Na noite de ontem (3), um show gratuito com a dupla João Bosco e Vinicius levou uma grande multidão à festa de aniversário. A programação nesta sexta feira, conta com Rodeio profissional, Show com Carreiro & Capataz e DJ Zenegale, com entrada franca

Amanhã, sábado, estão previstas: 08h: Queima do alho e Team Roping. Abertura oficial à noite, seguida de rodeio em touros e cavalos e show com Kaio Bertine e DJ Passarinho (entrada franca).

Na programação no domingo: Cavalgada e churrasco comunitário na concha acústica e às 16h, o tradicional Bingo, com Finais do rodeio em touros e cavalos. O Encerramento será com motocross e apresentação do piloto Joaninha.

O prefeito Antônio Angelo, o Toninho da Cofapi, por compromissos oficiais, não estará presente nos próximos dias, pois encontra se em Brasília , onde tem reunião no Ministério das Cidades, em busca de recursos para moradias populares, que é uma das maiores necessidades da população.

Segundo o presidente da Comissão Organizadora 2025/2026, Adriano Vitória do Nascimento Filho, a festa é símbolo da identidade da cidade e vem ganhando ainda mais força com o apoio do comércio local e de empresas parceiras. “A COFAPI é um momento de união da comunidade. Cada detalhe tem o esforço de muita gente envolvida”, destacou.