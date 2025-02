Inscrições para o programa Agrinho MS 2025 estão abertas

O Programa Agrinho 2025, promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul (Senar/MS), está com as inscrições abertas para a edição desde ano.

O objetivo do programa é despertar a consciência de cidadania nas crianças e jovens e, neste ano, o tema é “Cultivando Saberes, Protegendo o Pantanal”.

As escolas participantes recebem materiais didáticos e orientações para desenvolverem trabalhos que serão submetidos a um concurso. Os melhores trabalhos serão premiados durante a cerimônia de encerramento, que ocorrerá em dezembro.

Nos últimos dez anos, o programa já atingiu mais de 1 milhão de alunos e 65 mil professores. Em 2024, o programa registrou um recorde de adesão, com 602 escolas participantes de todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Para participar, as escolas devem se inscrever no site oficial. As inscrições para o Programa Agrinho 2025 estão abertas até 31 de maio.