Instituto Sabin realiza evento gratuito em Campo Grande para fortalecer o 3º Setor

Instituto Sabin promove o evento Conexão + Impacto em Campo Grande, fortalecendo o Terceiro Setor e o impacto social.

Adriano Hany

Instituto Sabin realiza evento Conexão + Impacto em Campo Grande para fortalecer organizações sociais.
Evento “Conexão + Impacto” reúne lideranças do Terceiro Setor em Campo Grande com foco em inovação e impacto social. Foto: Divulgação

O Instituto Sabin, responsável pelo investimento social privado do Grupo Sabin, realizará em Campo Grande (MS) o evento “Conexão + Impacto”, nos dias 14 e 15 de outubro. Este evento tem o objetivo de fortalecer organizações sociais e ampliar o impacto positivo em comunidades. A iniciativa integra as celebrações de 20 anos de atuação do Instituto e será gratuita, voltada a organizações do Terceiro Setor e empreendedores sociais.

Durante os dois dias de programação, o evento promoverá painéis e workshops com temas voltados à gestão, inovação, inteligência artificial aplicada a OS, captação de recursos e fortalecimento de comunidades de apoio. Segundo o gerente-executivo do Instituto Sabin, Gabriel Cardoso, o encontro representa uma oportunidade de troca de experiências e geração de conexões transformadoras.

“É uma oportunidade de celebrar nossa trajetória, fortalecer relações entre organizações sociais e inspirar ações concretas para gerar impacto positivo nas comunidades. Queremos causar um impacto positivo neste ecossistema em Campo Grande e em todo Mato Grosso do Sul”, destacou Cardoso.

Plataforma Saúde+ e Impacto Social

Como parte da programação, os participantes conhecerão a Plataforma Saúde+, lançada em 2018. Esta plataforma já impactou mais de 120 organizações e beneficiou 27 mil pessoas. Além disso, realizou 745 mil exames doados e investiu R$ 10,5 milhões em projetos sociais.

📍 Serviço

Evento: Conexão + Impacto
Datas: 14/10 (terça-feira) – 14h às 18h | 15/10 (quarta-feira) – 08h às 12h
Local: Auditório do UNISAÚDEMS – Rua Rui Barbosa, 703, Centro – Campo Grande/MS
Inscrições gratuitas: www.saudemais.org.br/evento-conexao-impacto

