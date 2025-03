Iphan entrega reforma do prédio da superintendência na Capital

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) realiza, nesta sexta-feira (21), a cerimônia de reinauguração da sede da Superintendência no Mato Grosso do Sul. A entrega ocorre após a conclusão das obras de requalificação e acréscimos construtivos no imóvel histórico, que tiveram investimentos de quase R$ 1 milhão.

Além da cerimônia de reinauguração, a programação conta com o lançamento da exposição fotográfica Guardados Revelados: Quando uma fonte histórica nos abraça, que apresenta registros da década de 1980 feitos pelo fotógrafo Chico Ribeiro sobre a comunidade quilombola Tia Eva, de Campo Grande, atualmente em processo de tombamento constitucional.

Também está programada a apresentação do grupo de teatro Maracangalha, com a cena da peça Revisitando os caminhos da Noroeste do Brasil, e o show musical da artista Marta Cel, no Armazém Cultural.

Segundo o órgão, a programação integra a Semana do Artesão de Mato Grosso do Sul, que teve início dia 19 e segue até terça-feira (25). A reinauguração da sede do Iphan está prevista para às 18h, na rua General Mello, 23 – Centro.

Complexo histórico

A nova sede do Iphan/MS está instalada em edifício histórico que integra o Complexo Ferroviário Histórico e Urbanístico da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, tombado pelo Iphan em 2009 e protegido nas esferas estadual e municipal desde a década de 1990.

Construída entre as décadas de 1930 e 1940, a edificação que abriga o Iphan foi originalmente utilizada como escritório para engenheiros ferroviários da Rede Ferroviária Federal S.A. e doada ao Iphan em 2009 pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU-MS).

O projeto de requalificação preservou suas características arquitetônicas, incluindo a cobertura em telhas francesas, pisos de madeira, janelas basculantes de ferro e portas de madeira.