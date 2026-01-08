Irmãos são presos suspeitos de matar e carbonizar idoso em Rio Brilhante

Três homens irmãos foram presos pela Polícia Civil nesta quarta-feira (7), acusados por homicídio qualificado ocorrido na zona rural de Rio Brilhante – cidade localizada a 60 km de Dourados. O caso foi descoberto após o Corpo de Bombeiros ser acionado para atender um incêndio em veículo na entrada da Fazenda Nono Lino.

Os suspeitos presos são: Edivaldo Gonçalves Figueiredo, 26 anos; Anderson Gonçalves Gimenez, 23 anos e Welisson Vicente Gonçalves Gimenez, 19 anos.

Segundo a polícia, no local, foi encontrado um automóvel em chamas com um corpo carbonizado no banco traseiro. Durante os trabalhos periciais, constatou-se que a vítima apresentava lesões cortantes na região do pescoço e nuca, compatíveis com esgorjamento e degolamento, indicando que a morte ocorreu antes do incêndio.

A vítima foi identificada como Helder Shorn Fernandes, conhecido como “Chapéuzinho”, morador dos barracos de lona no prolongamento da Avenida Benjamin Constant. No curso das investigações, foram localizadas manchas de sangue, objetos ensanguentados e sinais de luta nas proximidades da residência de um dos envolvidos.

De acordo com o delegado titular, Goethe Arce Rocha Junior, a vítima e os autores eram vizinhos, residentes na região do prolongamento da rua Benjamin Constant, saída para Dourados. Informações preliminares indicam que o grupo estava embriagado e houve uma discussão entre eles por motivos que ainda estão sendo detalhados pela investigação. Durante a briga, o idoso foi golpeado com facadas na garganta e na nuca.

Após matarem Elder, os irmãos colocaram o corpo no banco traseiro do veículo da própria vítima. Eles dirigiram até a rodovia MS-465 e atearam fogo no carro com o idoso já sem vida em seu interior.

Ainda de acordo com a polícia, testemunhas relataram que a vítima esteve no local na noite anterior ingerindo bebida alcoólica. As diligências resultaram na prisão dos três homens e dois deles confessaram a prática do homicídio, relatando que a vítima foi golpeada com um facão e posteriormente colocada dentro do próprio veículo, que foi incendiado em estrada vicinal.

Os três foram autuados em flagrante por homicídio qualificado e permanecem à disposição da Justiça. (Com informações da PCMS)