Ivinhema recebe Águia Negra em disputa pela 2ª vaga na decisão do Estadual

Uma vaga na decisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense já tem dono e a outra será definida hoje (23), a partir das 17h. Melhor time da primeira fase e em vantagem, o Ivinhema recebe o Águia Negra na partida de volta da fase semifinal para apontar o adversário do Operário na disputa do título.

O classificado se junta ao Galo na lista de representantes de Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil 2026, garantindo cota de participação mínima de R$ 830 mil.

O confronto entre os dois times do interior do estado ocorre no Estádio Saraivão, em Ivinhema. A disputa pela vaga na final tem o Azulão do Vale em vantagem, graças a vitória na partida de ida, em Rio Brilhante, por 1 a 0, gol marcado por Wendel no segundo tempo.

A situação do Águia Negra, campeão estadual em 2007, 2012, 2019 e 2020, é bem mais complicada. O time do técnico Rodrigo Cascca precisa obrigatoriamente da vitória. Para avançar direto, a vantagem tem que ser de dois ou mais gols. Em caso de vitória simples, por qualquer placar, a disputa vai para os pênaltis.

Na primeira fase, Ivinhema e Águia Negra se enfrentaram no Saraivão, com vitória do Azulão por 2 a 0, gols de Thiaguinho e Eliezer.

Galo finalista

Na outra semifinal, o Operário impôs sua autoridade de atual campeão estadual e avançou com vitória sobre a Portuguesa/FC Pantanal por 2 a 1. Everton Canela e Raphinha marcaram os gols alvinegros, com Tássio descontando nos acréscimos, tudo no segundo tempo.

Os jogos finais do Campeonato Sul-Mato-Grossense serão nos dias 30 de março e 6 de abril.

*Com informações FFMS