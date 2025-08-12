Veículos de Comunicação
Jads e Jadson fazem show em prol do Hospital de Amor de Dourados

Kátia Kuratone

Os irmãos Jads e Jadson se apresentam nesta quarta (13), em Dourados, em show beneficente da campanha "Agro pelo Amor 2025". (Reprodução Redes Sociais)
Os irmãos Jads e Jadson se apresentam nesta quarta (13), em Dourados, em show beneficente da campanha “Agro pelo Amor 2025”. (Reprodução Redes Sociais)

Os irmãos Jads e Jadson se apresentam nesta quarta (13), em Dourados, em show beneficente da campanha “Agro pelo Amor 2025”. O evento acontece no salão da Unigran, a partir das 19h, e faz parte de iniciativa que une forças do agronegócio e da sociedade civil em prol do Hospital de Amor de Dourados.

A apresentação da dupla tem como objetivo arrecadar recursos para a compra de equipamentos modernos de exames, que serão utilizados na unidade hospitalar, referência no tratamento oncológico em toda a região sul-mato-grossense. Toda a renda obtida com a venda de ingressos será revertida para essa causa.

A campanha é organizada pela AApoiadores (Associação de Apoiadores do Hospital de Amor de Dourados), entidade da sociedade civil que atua diretamente na captação de recursos e promoção de ações em benefício do hospital.

Com os recursos arrecadados, a organização pretende equipar o hospital com tecnologia de ponta, oferecendo diagnósticos mais precisos e um tratamento ainda mais eficaz para os pacientes de Dourados e região.

Os ingressos estão à venda pelo site ingressodourados.com.br ou pelo telefone (67) 99882-9772.

