Jardim Noroeste recebe mutirão de serviços e oportunidades de emprego neste sábado

O Jardim Noroeste terá neste sábado (20) mais de 300 serviços gratuitos e oportunidades de emprego, durante o programa “Todos em Ação” e o 58º evento do Emprega CG em 2025.

A mobilização ocorre das 8h às 13h na Escola Municipal Ione Catarina e permitirá consultas sobre vagas de trabalho, orientações sobre a CTPS Digital, informações sobre o Seguro-Desemprego e serviços voltados à saúde, educação e bem-estar animal.

Emprego

Ao todo, são 1.507 oportunidades em 153 profissões, destinadas a 195 empresas parceiras da Funsat. Entre as funções oferecidos estão auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística, pedreiro, padeiro, operador de telemarketing e esteticista, incluindo posições que exigem treinamento remunerado. A edição itinerante do Emprega CG permite à população antecipar a intermediação de vagas que serão oficialmente anunciadas na segunda-feira (22).

Além disso, o público PcD (Pessoa com Deficiência) tem 84 oportunidades distribuídas em sete funções: auxiliar de confecção, auxiliar de limpeza, carregador de caminhão, atendente de lojas, auxiliar de linha de produção, repositor de mercadorias e porteiro.

Serviço aos pets

O público poderá acessar também os serviços do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), com vacinação de cães e gatos contra a raiva, coleta de sangue para diagnóstico de leishmaniose visceral canina e cadastro para castração de animais.

As equipes também orientam sobre animais peçonhentos, exposições de modelos didáticos e distribuição de materiais informativos. Atividades lúdicas para crianças, como carimbos de animais, reforçam a proposta de aproximar a comunidade dos serviços e ampliar a conscientização sobre saúde e bem-estar.