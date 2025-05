J&F e Paper Excellence fecham acordo após brigas judiciais

O colunista Lauro Jardim do Jornal O Globo, acaba de publicar em sua coluna diária, que a J&F e Paper Excellence fecham acordo e dão fim a mais furiosa disputa societária do Brasil. A assinatura do contrato de aquisição da totalidade da Eldorado e do fim da briga judicial entre as duas empresas está marcado para amanhã.

Uma disputa pesada que já dura oito anos. Em 2017, a J&F vendeu sua parte na Eldorado para a Paper. Mas no ano seguinte, quando a transferência das ações deveria ocorrer, a J&F judicializou a questão.